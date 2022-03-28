Bolu'da 1. Acil Tıp Sempozyumu gerçekleştirildi

BOLU (AA) - Bolu'da, Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından 1. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından kentteki bir otelde gerçekleşen sempozyumun açılışına, vakfın mütevelli heyet başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Çolak, burada yaptığı konuşmada, 9 Ocak 2022'de Türkiye Acil Tıp Vakfı'nın kurulduğunu ve kısa sürede yapılanmasını tamamlayarak faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Acil tıbbın büyük bir camia olduğunu, acil servislerin tüm Türkiye'de yılda yaklaşık 140 milyon hastaya hizmet verdiğini belirten Çolak, amaçlarının Türkiye'de acil tıbbın gelişimine "vakıf" gözüyle katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Türkiye acil tıbbının resmi kurumlar nezdindeki muhatabiyet sorununu çözmek için çaba göstereceklerini ifade eden Çolak, acil tıp asistanları, acil tıp uzmanları ve acil tıp akademisyenlerini maddi ve manevi destekleyeceklerini aktardı.

Prof. Dr. Çolak, acil tıbbın yapısal sorunların çözümü, yan dalların oluşması, eğitimlerin sertifikasyonu, ücret dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi, acil servislerdeki hasta bakım kalitesinin artırılması için muhataplarıyla birlikte çalışmayı, yapıcı ve yenilikçi çözüm önerileri sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Acil Tıp Vakfının eğitim faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayan Çolak, "Acil tıpta bilimsel çalışmaların yayımlanması için 'Global Emergency and Critical Care' adlı bilimsel dergi nisan ayında yayın hayatına başlayacak. 10-13 Kasım 2022 tarihinde acil tıp camiasını bir araya getirecek kapsamlı bir kongre yapacağız." ifadelerini kullandı.