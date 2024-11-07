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Bolu D-100 Kara Yolunda Görüş Mesafesi 30 Meteye Düştü

Bolu D-100 Kara Yolunda Görüş Mesafesi 30 Meteye Düştü
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Bolu'da D-100 kara yolunun Yumrukaya ve Abant kavşağı mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye düştü. Araçlar yavaş ilerlerken, sisin etkisi devam ediyor.

BOLU'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya ve Abant kavşağı mevkisinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 30 metreye düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 kara yolunun Bolu Yumrukaya ve Abant kavşağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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