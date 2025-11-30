Bolu D-100'de TIR Yangını: Yol 3 Saat Ulaşıma Kapandı

1) D-100'DE TIR'DA YANGIN ÇIKTI; YOL 3 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

BOLU'da yolda ilerlerken alev alan tekstil malzemesi yüklü TIR'daki yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kara yolunun Ankara yönü, 3 saat ulaşıma kapandı.

D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisinde, Ankara yönünde ilerleyen Y.A.D.'nin kullandığı 34 ER 8097 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR'da gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark edip aracını durduran TIR şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle trafik ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Alevler ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. TIR ve yüklü olan tekstil malzemeleri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.