Bolu Cezaevinde Kızına Saldıran Babanın Kızı Ameliyat Edildi

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hakan K., açık görüşte kızı H. K.'ya saldırarak ağır yaraladı. Küçük kızın ameliyatları başarılı geçti, sağlık durumu iyiye gidiyor.

BOLU T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Hakan K.'nin açık görüş sırasında dövüp duvara fırlatarak ağır yaraladığı 4 yaşındaki kızın ameliyatlarının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Olay, geçen hafta cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K.'yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.'ye müdahale etti. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında ise cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

Başından ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürerken, ameliyatlarının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
