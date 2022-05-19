Bolu Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezası - Haberler

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı'nın, kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek 40 bin TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TİHEK'in, Bolu'da yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik başlattığı resen inceme sonuçlandı. TİHEK tarafından yayımlanan kurul kararında, ilgili mevzuattan, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesi, 'Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı' başlıklı 17'nci maddesi, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41'inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 14'üncü maddesinde azınlıkların haklarını güvence altına alan hükümleri, AİHS'in 'evlenme hakkı' başlıklı 12'nci maddesi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (MSHS) evlilik hakkıyla ilgili 23'üncü maddesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun konuya ilişkin maddeleri anımsatıldı.

Karar kısmında; resen incelemeye konu olayda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurulabileceğine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel