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Bolu Belediyesi'nden Çevre Kirletenlere 5 Milyon TL Cezai İşlem

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atan ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildiğini açıkladı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atan ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Bolu Belediyesi, yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere yönelik tedbirlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin kent merkezindeki güvenlik kameralarından çevreyi kirletenleri tespit etti. Son 1 ayda tespit edilen kişilere 5 milyon 297 bin 463 TL para cezası kesildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64'ü Bolulu, yüzde 36'sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir. Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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