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Bolu Belediyesi'nden 5 Metre Uzunluğunda Kardan Adam

Bolu Belediyesi'nden 5 Metre Uzunluğunda Kardan Adam
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Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 12 saat süren çalışma ile 5 metre uzunluğunda kardan adam yaptı. Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya yerli ve yabancı tatilcileri davet etti.

Bolu Belediyesi işçileri tarafından 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı'na kardan adam yapılması için çalışma başlattı.

İş makinesi yardımıyla okul bahçelerinden toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek Kuvayı Milliye Bulvarı'na getirildi.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmada, 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı.

Bulvara gelen Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, karın en güzel Bolu'ya yakıştığını belirterek, yerli ve yabancı tatilciler ile kar ve buz sanatçılarını kente davet etti.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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