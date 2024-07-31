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Bolu Belediyesi İzmarit Atanlara Cezai İşlem Uygulayacak

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yere izmarit, çöp ve çekirdek kabuğu atanlara 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti. Ayrıca kahvehanelerin, lokantaların ve berberlerin önüne özel sigara izmaritlikleri verileceği ve izmarit atan işletme sahiplerine cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yere izmarit, çöp ve çekirdek kabuğu atanlara 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirterek, "Bu haftadan itibaren kahvehanelerin, lokantaların ve berberlerin önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz. O lokantanın, kahvehanenin ve berberin sahibine zimmetleyeceğiz. Dükkan sahibine '3 metrekare önünde herhangi bir izmarit görürsek cezai işlemi sana uygulayacağız' diyeceğiz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte cadde, sokak ve parklara çöp ve izmarit atanlara ceza uygulamasının başladığını açıkladı. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde temizlik işçileri tarafından toplanan yüzlerce izmariti gösteren Başkan Özcan, "Özellikle lokantaların, kahvehanelerin ve berberlerin önünde bunlar yoğun olarak bulunuyor. Bolu, Türkiye'nin en temiz şehri. Yazık değil mi, bu izmaritleri atıyorsunuz. Bu haftadan itibaren kahvehanelerin, lokantaların ve berberlerin önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz. O lokantanın, kahvehanenin ve berberin sahibine zimmetleyeceğiz. Dükkan sahibine '3 metrekare önünde herhangi bir izmarit görürsek bundan dolayı cezai işlemi sana uygulayacağız' diyeceğiz. İzmaritliklerin bedelini biz karşılayacağız ama onun koruması ve kollanması işini sen yapacaksın. Zabıta ekiplerine de talimat veriyorum. Merkezi noktalarda, parklarda yere izmarit atan kim olursa olsun gereken idari cezayı uygulayacaksınız. Bugün belki bazı Bolulular bana kızıyor olabilir ama yarın teşekkür edeceksiniz buna da emin olun. Türkiye'nin en güzel şehrini kimsenin kirletmeye hakkı yok. Bunun da bir bedeli varsa ben bu bedeli ödemeye hazırım" diye konuştu.

Başkan Tanju Özcan, uygulanacak para cezasını da açıklayarak, "Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye'nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız. Sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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