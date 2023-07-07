Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki yaklaşık 200 kişi, Ankara'ya doğru yürüyüşlerine devam etti. Özcan, Kızılcahamam ilçesine 9 kilometre kala konaklama alanında istirahata geçti.

YÜRÜYÜŞÜN, 5'İNCİ GÜNÜ SONA ERDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci gününü tamamladı. Sabah saat 09.00'da Ankara il sınırından yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 200 kişi, 4 etap halinde yürüyüşüne devam etti. Ankara'ya 23 kilometre daha yaklaşan Özcan, Kızılcahamam ilçesine 9 kilometre kala konaklama alanında istirahata geçti.

Elif ER- Celal ATALAY/ ANKARA,