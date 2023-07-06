Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara'ya Yürüyüşe Devam Ediyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 4. gününde Ankara il sınırına ulaşmak için yaklaşık 150 kişilik grupla yola çıktı. Özcan'ın yürüyüşüne katılanların sayısı her geçen gün artıyor.