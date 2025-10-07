Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dava sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin açılan davanın duruşmasına devam edildi. Başkan Özcan, yurt dışına çıkış yasağının devam ettiğini belirtti ve savunma yapamadan duruşmadan ayrıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, avukatları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada Özcan'ın avukatları, müvekkilleri hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve savunma yapabilmek için müştekilerin ifadelerinin sisteme yüklenmesini talep etti.

Hakim, Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına, gazeteci Fatih Altaylı'nın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 24 Nisan 2026'ya erteledi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, "müşteki" diye birilerinin ifadesinin dosyaya konulduğunu ancak avukatların ifadeyi göremediğini belirterek, "Bu nedenle savunmamı bugün yapamadım, usul eksiklikleri tamamlanamadığı için." diye konuştu.

Özcan, sığınmacıların iş yeri açma ruhsatlarını iptal ettiği, yer açmalarına izin vermediği, sularına ve nikah ücretlerine zam yaptığı için yargılandığını hatırlatarak, "Bunlar nedeniyle daha önce burada bir soruşturma geçirdim. Takipsizlik kararı verildi." dedi.

Kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu, sığınmacılara ise yurda giriş yasağı konulmadığını söyleyen Özcan, "Vicdanen de hukuken de rahatım aldığım kararlardan dolayı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.