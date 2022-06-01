Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine sözleri protesto edildi (3) - Haberler

KADIN MECLİS ÜYESİNE 30 GÜN KORUMA KARARI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediye meclisindeki oylama sırasında el kaldıran meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözlerinin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.

Böylece Kadına Karşı Şiddet Yasası kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karar verilmiş oldu.