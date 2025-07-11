Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Savunma Yaptı: Suçlamaları Reddetti

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Savunma Yaptı: Suçlamaları Reddetti
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Grand Kartal Otel duruşmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İtfaiye Müdürlüğü'ne atanmasının ardından denetim raporlarından haberdar olmadığını savunan Gülener, süreçteki eksikliklerin kendi sorumluluğunda olmadığını ifade etti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SAVUNMA YAPTI

Grand Kartal Otel duruşmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener savunma yaptı. Gülener savunmasında şunları söyledi:

"20 yıldır Bolu Belediyesi'nde çeşitli görevlerde çalıştım. Olaydan 6 ay önce tarafıma İtfaiye Müdürlüğü bağlandı. Grand Kartal Otel tarafından başvuru yapılmış. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafına başvuru yapılmış ve sonrasında itfaiye denetim yapmış ve eksiklikler tespit etmiş. Bu rapordan haberim yok. Altta çalışan müdürlerimiz bunlara bakar ben dilekçelere bakmam. 70 metrekarelik kafe için aslında rapor istenilmiş. Mücavir alan dışında olduğu için turizm tesislerini denetleme yetkimiz yok talep üzerine yapıyoruz. Talep olduğu zaman bunu yapıyoruz. Benim bu denetimleri, formları görmem ve risk analizinde bulunma şansım yok. İptal edilme de firma tarafından yapılmıştır. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. 6 ay önce itfaiye bana bağlandığı için ilk defa iptal dilekçesi geldi. Hiç böyle bir dilekçe imzalamamıştım" dedi.

Gazelle Otel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir'in ifadesinde kendisini evrak işini hızlandırma amacıyla aradığını söylediği hatırlatılan Sedat Gülener, "Ahmet Demir bir evrakı olduğu için aradı. Ben de itfaiye müdürü ile görüşün o yardımcı olur dedim. İptal dilekçesini ekranımda gördüğümde fark ettim. Grand Kartal Otel'deki eksiklerin olduğu yönünde hazırlanan denetim formundan haberim yok. Benim sadece rapor haline geldiğinden haberim olur. Ben kimseyle dilekçenin iptali konusunda konuşmadım" dedi.

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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