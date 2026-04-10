Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Adliyeye Sevk Edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTI GEREKÇESİ KURBAN BAĞIŞLARI

Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi oldukları öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV vakfına yönelik geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan BOLSEV yöneticisi Ali Sarıyıldız'ın, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı ve bu kapsamda Özdemir ve Beykoz'un da soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

Haber- Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz