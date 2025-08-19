Bolu-Batı Gişeleri'nde Yangın Paniği: İtfaiye Müdahale Etti

Anadolu Otoyolu'nda, Bolu-Batı Gişeleri girişinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaridinden kaynaklandığı düşünülüyor.

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu-Batı Gişeleri girişinde yol kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Batı Gişeleri girişinde yol kenarında saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangına, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülürken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

