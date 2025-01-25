Bolu Baro Başkanı Yangın Soruşturmasını Yakından Takip Ediyor

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin soruşturma sürecini titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Yangına nasıl ve neden müdahale edilemediği konusunu da iddianame ya da bilirkişi raporu tanzim olunca herkes öğrenecek. Hiç kimse şüphelilerin dediğine bağlı değil. Önemli olan delillerin toplanması." dedi.

Barut, Bolu Adliyesi önünde gazetecilere, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen faciadan dolayı tüm ülkeye başsağlığı diledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Barut, "Bildiğimiz kadarıyla şu an yine bilirkişi heyeti otelde incelemelerine devam ediyor. Onun dışında sulh ceza hakimliği tarafından otel sahibi, otel genel müdürü dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bir kişi adli kontrolle salıverildi. Halen mevcut 4 kişi gözaltında. Onların da bugün itibarıyla adliyeye sevk olacağını düşünüyoruz çünkü 4 kişinin gözaltı süreleri bugün itibarıyla bitiyor." diye konuştu.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporuna göre herhangi bir kusuru olan diğer şüphelilerin de gözaltına alınacağını, gözaltıların artacağı yönünde duyumların olduğunu dile getiren Barut, bu konuda soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

"Hak kayıplarının olmaması için soruşturmanın takibi yapılıyor"

Barut, Bolu Barosu olarak vefat edenlerin, yaralıların ve yakınlarının haklarının zayi olmaması için süreci takip ettiklerini vurgulayarak, "Soruşturmaların titizlikle devam etmesi, herhangi bir şekilde delil karartılması veya soruşturmaya halel gelmemesi için kovuşturmayı bizzat başsavcılıkla takip etmekteyiz. Soruşturmanın her aşamasında hem şüpheliler hem mağdurlar açısından herhangi bir şekilde hak kayıplarının olmaması için Bolu Barosu olarak 3-4 gündür adliyede sabahtan akşama kadar soruşturmanın takibini yapmaktayız." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin tutuklamaların gerekçesine ilişkin sorusuna Barut, "Şüpheliler hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek'ten tutuklamalar verildi. 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş güvenliği uzmanının adli kontrol tedbirleriyle salıverilmesine karar verildi." yanıtını verdi.

Bilirkişi raporunun hazırlanıp hazırlanmadığı konusundaki soruyu da cevaplandıran Barut, şunları kaydetti:

"Bilirkişi raporu hakkında daha önce rapor hazırlandı mı, hazırlanmadı mı, herhangi bir dosya içeriğiyle ilgili bilgi sahibi değiliz. Bildiğimiz kadarıyla kusur incelemesi hala devam ediyor. Birtakım şüphelilerin kusurlarına dair rapor verildi ama daha önceki rapor var mı, yok mu veya bu rapordan dolayı herhangi bir el çektirme oldu mu, o konuda bilgi sahibi değiliz. Dediğimiz gibi şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturmada herhangi bir kısıtlık şu ana kadar mevcut değil. Bu 1-2 günlük yoğunluktan sonra tüm evrakların başsavcılığımızdan şüpheli avukatları tarafından alındıktan sonra inceleyeceğiz. O evrakları da sizinle eğer kısıtlama olmazsa paylaşmayı düşünüyoruz."

"Yangının başlangıcının restoran kısmında olduğunu düşünüyoruz"

Barut, yangının çıkış anına ilişkin şüpheli ifadelerinden öğrendikleri detayları da basın mensuplarıyla paylaştı.

İfadelerden öğrendikleri kadarıyla yangının restoran kısmında başladığını anlatan Barut, şunları aktardı:

"Ondan sonra müdahale etmeye başlıyorlar. Daha sonra da yangın bir anda her tarafa yayılıyor. İfadelerden bildiğimiz kadarıyla yangının başlangıcının restoran kısmında olduğunu düşünüyoruz. Yangına nasıl ve neden müdahale edilemediği konusunu da iddianame tanzim olunca ya da bilirkişi raporu tanzim olunca herkes öğrenecek.

Şu anda size verdiğimiz bilgiler tamamen şüphelilerin verdiği ifadelerden aldığımız bilgiler dahilinde. Orada yemek yapma amacıyla restorana gidip ilk başta yangın başlıyor. Daha sonra müdahale edilmeye çalışılıyor ama otelin yapısı itibarıyla ve oteldeki gerekli önlemlerin eksik olması ihtimaline binaen yangın hemen devam ediyor ve bütün oteli kaplıyor."

Kendileri ve soruşturma makamları açısından şüphelilerin dediklerinin çok önemli olmadığının altını çizen Barut, "Hiç kimse şüphelilerin dediğine bağlı değil. Önemli olan oradaki delillerin toplanması. Bilirkişi raporunda zaten orada yangın tertibatı var mı yok mu... Çünkü bilirkişi olayın hemen ardından oradaydı. Sabahtan hem itfaiye görevini yapıyordu hem de otelde gerekli şekilde yangın tertibatı var mı, bununla ilgili önlemler var mı, yangın sistemlerinin çalışıp çalışmadığının kontrolleri de yapıldı." dedi.