Bolu Baro Başkanı Yangın Davası Sürecini Değerlendirdi

BARO BAŞKANI, DAVA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel Yangını davasına ilişkin değerlendirme yaptı. Baro Başkanı Barut, salondaki kalabalığa dikkat çekerek, "Kartalkaya faciasının ilk duruşma günü. Muhtemelen yaklaşık 10-15 gün duruşma devam edecek. İddianamenin kabulünden sonra sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. Şu anda 4'üncü, 5'inci sanığın ifadesi, savunması alınıyor. Tabii ki buna karşı avukatları ve sanık avukatları bir şekilde soru sorarak savunmanın şeklini yapmaya çalışıyorlar. Sanırım bu ilk duruşma yaklaşık 10-15 günlük bir süreç olacak. Çünkü taraf olarak yaklaşık 250 kişilik, taraf söz konusu. Hepsinin birden fazla avukatı veya yakınlarına saydığınız zaman yaklaşık 500-600 kişilik bir salonda kitle sayısı mevcut" dedi.

'İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ'

Diğer baroların duruşmaya katılmasına izin verilmediğini belirten Başkan Barut, "Türkiye Barolar Birliği, bir kısmı Bolu Barosu ve bir kısım barolar; Türk 1136 sayılı avukatlık kanunu, 76 ve 95'inci madde uyarınca katılma talebinde bulundular. Keza anılan maddeler uyarınca özellikle yaşam hakkının ihlali, baroların görevleri dahilinde. Baroların buna karşı mücadele etmesi dahilinde olmasına rağmen, mahkeme heyeti başkanı talebi reddetti. Buna karşı da itirazlarımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

'SAAT 22-23'e KADAR DEVAM EDECEK'

Barut, duruşmaların gece saatlerine kadar süreceğini belirterek, "Duruşmanın belirttiğiniz gibi her gün yapılması ve devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen saati mesai saatinin dışında da akşam saat 22-23'e kadar devam edecek şekilde ayarlanmış vaziyette. İçeride şu anda her şey bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'MÜŞTEKİLERLE, SANIKLAR ÇOK FAZLA BİRBİRİNE YAKIN'

Barut, duruşma salonunun dar olduğunu ifade ederek, "Tabi müştekilerle, sanıklar çok fazla birbirine yakın. Müştekilerden özellikle yakınlarını kaybeden kişilerin, sanıklara gösterdiği tepkiler devam ediyor." dedi. Barut, güvenlik güçlerinin savcılık personellerine karşı gösterilen tepkiyi de engellemeye ve duruşmanın düzenini bozmadan devamını sağladığını belirtti.

'ARA KARAR BELLİ OLACAK'

Sanıkların tahliye talebi olduğuna işaret eden Barut, "Tabii bizim için de önemli olan adil yargılama çerçevesinde duruşmanın bir şekilde kişilerin de hiçbir şekilde iddianame sonucunda alması beklenen cezaların en yüksek şekilde alması. Tabi bir kısım sanıklar tutuklu. Onların da her savunması sunan sanıklarından sonra tahliye talepleri var. Tahliye talepleri en son ilk duruşma ara kararında tahliye talepleri görüşülecek. Kimin tahliye olup olmayacağı heyetin vereceği yaklaşık 1 hafta 10 günlük süreç sonucunda ara karar ile belli olacak" diye konuştu.

'ADALETE, GÜVEN AÇISINDAN TERS DÜŞTÜĞÜ KANAATİNDEYİZ'

Barut, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin davada bulunmamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Şöyle biliyorsunuz dosya kapsamında bilirkişi raporunda aynı birinci derecede etkili olan 4 tane kurum vardı. Belediye, Özel İdare, Kültür Turizm Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı. Şu anda içeride sanık sandalyesinde olan Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğü ve belediye başkan yardımcısı var. Aynı zamanda özel idareden sanıklar, mevcut. Ancak soruşturma izni verilmemesi sebebiyle bakanlık tarafından, 2 tane kurum hakkında şu anda içeride yargılama yapılmıyor. Onlarla ilgili soruşturma izni verilmeme kararının kalkması bekleniyor. O karar kalktıktan sonra da kanaatimce bu davanın birleşmesi gerekiyor. Bu dava içerisinde onları da sanık olarak görme imkanımız olacak. Yoksa bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili olduğu söylenen dört tane kurumun ikisinin yargılanıp ikisinin yargılanmaması bizce adalete, güven açısından ters düştüğü kanaatindeyiz."

Oğuz EKE-Zübeyde ÖZMEN-Mutlu YUCA/BOLU,