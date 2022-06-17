Bolşoy Bale Yarışması'nın Türk jüri üyesi Öngün: Onur duydum

RUSYA'da düzenlenen '14'üncü Uluslararası Moskova Devlet Akademik Bolşoy Bale Yarışması'nda jüri üyesi olarak Türkiye'yi temsil eden Ankara Devlet Opera ve Balesi baş balerini ve bale eğitmeni Zeynep Sunal Öngün, "Türk Devlet Opera ve Balesi'ni temsil etmekten çok onur duydum, çok mutlu oldum, çok heyecanlandım" dedi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi baş balerini ve bale eğitmeni Zeynep Sunal Öngün, Rusya'da 3-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 14'üncü Uluslararası Moskova Devlet Akademik Bolşoy Bale Yarışması'nda jüri üyesi olarak Türkiye'yi temsil etti. Öngün, 1969 yılından bu yana devam eden ve 4 yılda bir yapılan Bolşoy Bale Yarışması'nın jürisinde koreografik sanat alanında önde gelen uluslararası isimler, uluslararası bale solistleri, dünyanın en büyük tiyatro topluluklarının başkanları ve diğer önemli bale otoriteleri arasında yer aldı.

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Haber-Kamera: Alper ŞAŞMAZ-Burak TEKİN/ANKARA,-