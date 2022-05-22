Bolluk Şenliği'nde 10 ton keşkek dağıtıldı - Haberler

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesinde düzenlenen 'Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 10 ton keşkek dağıtıldı.

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sağlık Mahallesi'nde 'Bolluk ve Keşkek Şenliği' düzenlendi. Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik için 20 kazanda yaklaşık 2 ton keşkek hazırlandı. 1 tonluk büyükbaşın kesildiği etkinlikte, 200 kilo pirinçten yapılan pilav, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. 10 ton keşkek ise katılımcılar tarafından 2 saatte tüketildi.