Tekirdağ'daki &quot;Bolluk Aşı&quot; programında 10 ton keşkek tüketildi - Haberler

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Tekirdağ'daki "Bolluk Aşı" programında 10 ton keşkek tüketildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde "Bolluk Aşı" programı düzenledi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde "Bolluk Aşı" programı düzenledi.

Samsunlular Derneği tarafından dernek bahçesinde düzenlenen programda, 1150 kilo et ve 10 ton keşkek tüketildi.

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20'ncisini düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bolluk Aşı programına katılımın beklediklerinden daha yüksek olduğunu belirten Kırıkçı, "Bizim Samsun yöresinde, böyle bahar geldiği zaman, bu program yapılır. Biz de bunu 20 yıldır sürdürüyor ve geleneksel olarak kutluyoruz. Bu kapsamda kurbanlar kesildi, dualar okundu. 1 tonluk büyük bir dana kestik yetmedi, 150 kilo et daha aldık. 20 kazanda keşkeğimiz pişirildi, katılım beklediğimizin de üzerinde oldu." dedi.

Programa siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Aşı, Güncel, Haberler

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