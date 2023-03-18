Boliyva Devlet Başkanı Arce, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, liderlerin iki ülke arasındaki ticaret, enerji sektörü, bilim ve eğitim alanlarında bağların daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Twitter hesabından Putin ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Arce, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Halklarımızın kalkınması için ticari, ekonomik, enerji, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iyi dostluk ve iş birliğimizi pekiştirdik." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Telegram kanalında yapılan açıklamada, liderlerin, iki ülkeye karşılıklı fayda sağlayan ve iş birliğini genişletmeye yönelik kararlılığın ifade edildiği belirtildi.

Rusya ile Bolivya arasında birçok alanda anlaşmaların olduğu biliniyor.