Bolivya'nın idari başkenti La Paz'da askeri kalkışma endişesi

NEW Bolivya'nın idari başkenti olarak bilinen La Paz kentinin Belediye Başkanı İvan Arias, "askeri kalkışmayı" dehşetle karşıladığını belirterek, "Ben kurşunlardan korkmuyorum, insanların yaralanmasından endişe ediyorum." açıklamasında bulundu.

Arias'ın başkentteki Plaza Murillo Meydanı'ndaki videosu sosyal medyada yayımlandı.

Burada halk ve basın mensuplarına açıklama yapan Arias, "Ben kurşunlardan korkmuyorum, insanların yaralanmasından endişe ediyorum." dedi.

Arias, "askeri kalkışmanın" bir darbe girişimi olup olmadığının henüz bilinmediğini belirterek, bunu dehşetle karşıladığını söyledi.

Video, meydandaki insanların çığlık atmasıyla sonlandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.