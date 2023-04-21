Bolivya Devlet Başkanı Arce, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ziyaret etti

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Arce, mevkidaşı Maduro tarafından Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in önünde askeri törenle karşılandı.

İki ülke heyetleri arasında iki gün süren toplantıların ardından "3. Venezuela- Bolivya Ortak Entegrasyon Komisyonu" çerçevesinde "13 Taahhüt Belgesi" imzalandı

Enerji, gaz, eğitim, kültür, sağlık, ekolojik madencilik, hava hizmetleri ve iletişim konularında imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki entegrasyon sürecini derinleştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Arce, Venezuela'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, Devlet Başkanı Maduro ile önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

İmzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatması anlamına geldiğini belirten Arce, "Haklarımızın egemenliğini ve refahını savunmak için işbirliği ve birliğimizin her zamankinden daha güçlü olmasına ihtiyaç var. Latin Amerika'mızın entegrasyonunu geliştirmek, hepimizin özlediği o büyük vatanı inşa etmenin hasreti var." ifadelerini kullandı.

Arce, Venezuela ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Venezuela'nın, Bolivya'da büyük bir müttefiki olduğunu hissetmesini istiyoruz." dedi.

Anlaşmanın önemine işaret eden Maduro da "Bir mutabakat muhtırasından daha fazlasını kapsıyor, 13 anlaşma, kardeş Bolivya ile Venezuela arasında yeni ortak bir çalışmayı, birliği, bütünleşmeyi başlatmaya yönelik güçlü bir taahhüttür." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından Arce ile görüşmenin fotoğraflarını paylaşan Maduro, toplantının sonunda mevkidaşına Simon Bolivar'ın kılıcının bir kopyasını hediye etti.