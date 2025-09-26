Bolivya Devlet Başkanı Arce, Gazze'deki Saldırıları Soykırım Olarak Nitelendirdi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından ABD'yi sorumlu tutarak, "İki ülkenin kararıyla şu anda bir soykırım uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Arce, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail ve ABD'yi sert bir şekilde hedef alan Arce, "İki ülkenin kararıyla şu anda bir soykırım uygulanıyor. Bir ülkenin (Filistin) egemenlik ve özgürlük hakkı elinden alınıyor. Savaş çanlarının yankıları her kıtada duyuluyor." dedi.

Arce, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine tepki göstererek, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadele için oraya gittiğini söylüyor. Bu doğru olsaydı, önce kendi ülkesindeki sorunlarla yüzleşirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetimini dünyada "acı ve ölüme" yol açmakla suçlayan Arce, ABD Güney Komutanlığı'nın Karayipler bölgesine füze, uçak, helikopter ve denizaltı konuşlandırmasını Latin Amerika için "tehdit" olarak nitelendirdi.

Arce, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Venezuela'nın doğal kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını savunarak, BM'ye buna karşı durma çağrısında bulundu.

BM'nin 80 yıl önce savaş ve vahşetin önlenmesi amacıyla kurulduğunu anımsatan Arce, "Yoksulluk, adaletsizlik ve eşitsizlik daha yüksek seviyelerde. Zamanında tepki vermezsek, hala var olan barışın kaybolma ve yeni bir tür üçüncü dünya savaşının gezegeni yutma riski çok yakın." uyarısında bulundu.

Arce, BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcı olmasını ve Güvenlik Konseyi'nde köklü bir reform ihtiyacına gerek olduğunu vurguladı.