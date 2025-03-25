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Bolivya'da Yoğun Yağışlar Nedeniyle 90 Belediyede Afet Durumu İlan Edildi

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Bolivya'nın 90 belediyesinde afet durumu ilan edildi. Ülkede etkili olan yoğun yağışlar, seller ve toprak kaymalarına neden oldu. 368.707 ailenin etkilendiği belirtilirken, can kaybı sayısı 50'ye ulaştı.

LA PAZ, 25 Mart (Xinhua) -- Bolivya'da yoğun yağışlar nedeniyle afet durumu ilan edilen belediye sayısı 90'a yükseldi.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Afet durumu ilan edilen belediye sayısı an itibarıyla 81'den 90'a çıkmış, 19 belediyede de acil durum ilan edilmiş durumda" dedi. Calvimontes, yağışlardan etkilenen aile sayısınınsa 368.707'ye yükseldiğini belirtti.

Bolivyalı yetkililer, yağışların yol açtığı seller, toprak kaymaları ve altyapı hasarlarından en fazla etkilenen bölgelerin, ülkenin batısındaki La Paz, doğusundaki Santa Cruz ve iç kesimlerindeki Cochabamba olduğunu ifade etti.

Calvimontes, "Şu ana kadar kaydedilen 50 can kaybının 18'i, La Paz'dan sonra en fazla etkilenen ikinci bölge olan Cochabamba'da meydana geldi" dedi.

Bolivya hükümeti, nehirlerin temizlenmesi ve istinat duvarlarının güçlendirilmesi için iş makineleri ve inşaat malzemeleri sevk etti.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, ülkenin 9 departmanından 7'sinde nehir seviyelerindeki ani yükselme nedeniyle kırmızı alarm verdi. Alarm 5 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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