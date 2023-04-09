Bolivya'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent La Paz'ın 200 kilometre güneyindeki Oruro kentine bağlı otoyolda, tır ile minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, bunun ülkede yıl başından bu yana yaşanan en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.