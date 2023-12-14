Bolivya'da Sel ve Heyelan: 3 Ölü, 5 Kayıp

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Selin büyük zarar verdiği bölgelere yardım malzemeleri ulaştırıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin Petosi kentinde, hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak, can ve mal kaybına neden oldu.

Sel ve toprak kaymalarında şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Nehirlerin taştığı ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı ülkede, yüzlerce evi su bastı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, felakette ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Selin büyük zarar verdiği bölgelere, 8 ton yardım malzemesinin ulaştırıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.