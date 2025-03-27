Bolivya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi: Sel ve Sağanak Yağışlar 51 Can Aldı

LA PAZ, 27 Mart (Xinhua) -- Bolivya'da haftalardır devam eden sağanak yağış ve seller nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve afetten 378.000'den fazla ailenin etkilenmesi üzerine tüm ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında ülkede son 40 yılın en kötü hava koşullarının yaşandığını belirterek yardımların hızlandırılması ve bölgesel yetkililerle afet müdahalesinin koordine edilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sivil savunma yetkililerinin verdiği bilgilere göre afette en az 51 kişi hayatını kaybederken, 2,500'den fazla ev hasar gördü ya da yıkıldı.

Olağanüstü hal, hükümetin acil durum finansmanını harekete geçirmesine, yardım teslimatlarını gerçekleştirmesine ve koşullar istikrara kavuştuğunda yeniden yapılanma planlarını hızlı bir şekilde takip etmesine olanak tanıyacak.

Arce, "Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde pek çok nehrin taşmasına neden olan şiddetli yağışlar sonucu birçok belediye acil yardım almak ve etkilenen topluluklar için acil durum kaynaklarını harekete geçirmek üzere afet durumu ilan etmişti.