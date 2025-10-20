Haberler

Bolivya'da Merkez Sağ Aday Rodrigo Paz Seçimi Kazandı

Bolivya'da gerçekleşen 2. tur devlet başkanlığı seçimlerinde, Hristiyan Demokrasi Partisi'nin adayı Senatör Rodrigo Paz oyların %54,53'ünü alarak zaferle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, sosyalist iktidarın 20 yıllık süreci sona erdi. Paz, kapsamlı reformlar ve ekonomik serbestlik vaatleriyle göreve başlayacak.

Bolivya'da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz kazandı.

Yüksek Seçim Mahkemesinin açıkladığı ön sonuçlara göre, sandık tutanaklarının yüzde 97'si işlendi.

Buna göre, Hristiyan Demokrasi Partisi'nin merkez sağ adayı 58 yaşındaki Paz, oyların yüzde 54,53'ünü alarak seçimden zaferle ayrıldı.

Eski Devlet Başkanı Tuto lakaplı muhafazakar aday Jorge Quiroga ise oyların yüzde 45'ini alabildi.

Paz, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 8 Kasım'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına son verdi.

Paz, seçimleri kazanması halinde Bolivya'da kapsamlı reformlar gerçekleştireceğini ve "herkes için kapitalizm" vizyonu çerçevesinde ekonomik serbestlikleri artırmayı, üretimi ve ticareti teşvik etmeyi, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi imkanları sağlamayı vaat etmişti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı (1989-1993) Jaime Paz Zamora'nın oğlu Rodrigo Paz, ülkeyi son 42 yılın en ciddi ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etme sorumluluğu ile devralacak.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
