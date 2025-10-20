Bolivya'da Merkez Sağ Aday Rodrigo Paz Seçimi Kazandı

Bolivya'da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz kazandı.

Yüksek Seçim Mahkemesinin açıkladığı ön sonuçlara göre, sandık tutanaklarının yüzde 97'si işlendi.

Buna göre, Hristiyan Demokrasi Partisi'nin merkez sağ adayı 58 yaşındaki Paz, oyların yüzde 54,53'ünü alarak seçimden zaferle ayrıldı.

Eski Devlet Başkanı Tuto lakaplı muhafazakar aday Jorge Quiroga ise oyların yüzde 45'ini alabildi.

Paz, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 8 Kasım'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına son verdi.

Paz, seçimleri kazanması halinde Bolivya'da kapsamlı reformlar gerçekleştireceğini ve "herkes için kapitalizm" vizyonu çerçevesinde ekonomik serbestlikleri artırmayı, üretimi ve ticareti teşvik etmeyi, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi imkanları sağlamayı vaat etmişti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı (1989-1993) Jaime Paz Zamora'nın oğlu Rodrigo Paz, ülkeyi son 42 yılın en ciddi ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etme sorumluluğu ile devralacak.