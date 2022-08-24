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Bolivya'da koka yaprağı yetiştiricileri polisle çatışmaya devam ediyor

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Bolivya'nın La Paz kentinde koka yaprağı yetiştiricileri, yasadışı bir şekilde faaliyet gösterecek olan alternatif bir pazarın kapatılmasını talep eden yürüyüşler düzenlemeye devam ediyor.

Bolivya'nın La Paz kentinde koka yaprağı yetiştiricileri, yasadışı bir şekilde faaliyet gösterecek olan alternatif bir pazarın kapatılmasını talep eden yürüyüşler düzenlemeye devam ediyor. Yürüyüş sırasında polis ve Koka Yetiştiriciler Birliği üyesi göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Pazarın ticarileştirilmesini kimin kontrol edeceği konusu üzerine iki koka yaprağı üreticisi grup arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmalara katılan 30 bin koka yaprağı üreticisi ile alternatif pazarın kapatılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Luis Gandarillas - Güncel

Bolivya Güncel Haberler

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