Bolivya'da işitme engelli çocuklar için pedagojik destek merkezi???????

Bolivya'nın La Paz kentinde bulunan işitme engelli çocuklar ve gençler için pedagojik destek merkezinde her yaştan çocuğa eğitim veriliyor.

Bolivya'nın La Paz kentinde bulunan işitme engelli çocuklar ve gençler için pedagojik destek merkezinde her yaştan çocuğa eğitim veriliyor.

Gabriela Cuellar:

"Merhaba, benim adım Gabriela Rosalva Cuellar. 29 yaşındayım. Özel eğitimci ve psikoloğum. On yıldan beri işitme bozukluğu alanında çalışıyorum. Yaklaşık 4 yıldır Effetá'dayım. Kendimi psikoloji okumaya ve işitme engelliler topluluğuna adadım."

Paula Pastor:

"Benim adım Paola Pastor. Merkezin yöneticisiyim. 2013'te kurulan ve 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir vakıf kimliğine bürünen pedagoji merkezimizin amacı, işitme engellileri farklı alanlara yönlendirerek işlevsel hale getirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak."

Valentina Zambrano:

"Adım Valentina. Lise üçüncü sınıfa gidiyorum. On altı yaşındayım. Effeta'da olmaktan dolayı çok mutluyum. İşitme engelli arkadaşlarımla iletişim halinde olduğum için kendimi iyi hissediyorum. Benim durumumda olan insanlara bir mesaj göndermek istiyorum: Onları daha fazla şey öğrenmeye ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaya teşvik etmek istiyorum. Böylece ufuklarını açıp zihinlerini geliştirebilirler ve normal insanlarla aralarında fark olmadığı duygusuna sahip olabilirler."