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Bolivya'da atlarla terapi merkezi

Bolivya'da bir grup uzman eğitimci, engelli veya öğrenme bozukluğu olan kişilerin bilişsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için atlarla terapi yürütüyor.

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Bolivya'da bir grup uzman eğitimci, engelli veya öğrenme bozukluğu olan kişilerin bilişsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için atlarla terapi yürütüyor.

Bu eşsiz tedavi yönetimini "fiziksel rehabilitasyon ile atların sahip olduğu terapötik ilkelerden yararlanmaya dayanan bir yöntem" olduğunu belirten At Terapi Merkezi Koordinatörü Christy Kierig, merkezin 2016 yılında faaliyete geçtiğini belirtti.

Merkezde terapi teknisyeni olarak görev yapan Diego Delgado ise atlar ile çalışmanın inanılmaz bir tecrübe olduğunu ve yetişkinlerin gençlerle empati kurmakta güçlük çekmelerine rağmen atların doğaları gereği empati kurmakta inanılmaz derecede başarılı olduklarını ifade etti.

Delgado, engelli veya öğrenme bozukluğu olan çocukların atlar ile doğal bir ilişki kurduğunu gören ailelerin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Yarım yüzyılı aşkın süredir atlarla ilgilenen, 70 yaşındaki Binicilik Koçu ve At Bölümü Koordinatörü Felix Novo, "terapi seansına katılacak atların son derece evcil, duyarsızlaştırılmış ve olası tüm gıdıklamalarından arındırılmış" olmaları gerektiğini vurguladı.

AA / Luis Gandarillas - Güncel

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