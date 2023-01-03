Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık, Çin'in Doğusundaki Shandong ile Endonezya Arasında Ticareti Kolaylaştırdı

JİNAN, 3 Ocak (Xinhua) -- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), Pazartesi günü Endonezya için resmen yürürlüğe girdi ve aynı gün Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaleti, Endonezya'ya ihracat için ilk RCEP menşe belgesini verdi.

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı sırasında Endonezya standından bisküvi satın alan ziyaretçiler, 18 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

JİNAN, 3 Ocak (Xinhua) -- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), Pazartesi günü Endonezya için resmen yürürlüğe girdi ve aynı gün Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaleti, Endonezya'ya ihracat için ilk RCEP menşe belgesini verdi.

Menşe belgesi, Shandong'un Qingdao kentinde Qingdao SanMu Su Ürünleri Limited Şirketi tarafından üretilen bir donmuş somon balığı partisi için gümrük vergisini yüzde 10'dan sıfıra indirmeye yarayacak.

Şirketin genel müdürü Sun Junzhi, "Bu da Endonezya'da yılda 2 milyon yuanın üzerinde (yaklaşık 287.170 ABD doları) gümrük vergisinden muaf olabileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

Sun, "Kar marjının düşük olduğu su ürünleri işleme sektörü açısından bu tür gümrük imtiyazları, son derece sevindirici haber niteliğinde; bu sayede siparişleri istikrara kavuşturabilir ve ihracatta önemli düzeyde büyüme gerçekleştirebiliriz" dedi.

Gümrük verileri, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) şu anda Shandong'un en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Endonezya'nın önde gelen bir ihracat adresi olduğunu gösteriyor.

2022'nin ilk 11 ayında Shandong'un Endonezya'ya yaptığı ihracatın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 39,01 milyar yuana ulaştı. Yeni gelişme hiç şüphesiz her iki tarafın ticari şirketleri açısından müjde niteliği taşıyor.

Konserve sebze ve meyve üreten Qingdao merkezli Countree Food şirketinin, 100 milyon ABD dolarını aşan bir yıllık cirosu bulunuyor. Şirket, Endonezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden tropik meyve ve diğer hammaddeleri ithal edip bunları işlemden geçirerek konserve karışık meyve olarak ihraç ediyor.

Countree Food Yönetim Kurulu Başkanı Shang Huiming, "RCEP'in Endonezya'da yürürlüğe girmesiyle fayda eşik noktasına ulaşmamız ve ilgili imtiyazlı politikalardan yararlanmamız daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Shang, şirketin 2023'te Endonezya'dan yaptığı ananas, ananas suyu ve diğer hammadde ithalatının RCEP kapsamında geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 15 artmasını bekliyor.

RCEP Shandong İşletme Hizmet Merkezi tarafından kurulan internet platformu, yaklaşık 6.000 kullanıcının 100.000'den fazla talebini işleme koyarak işletmelerin RCEP'in imtiyazlı politikalarından tam olarak yararlanmalarına yardımcı oluyor.

Merkezin başkanı Wang Ke, ikili ticareti daha fazla kolaylaştırmak üzere merkezin Endonezya'da bir büro açmayı planladığını söyledi.