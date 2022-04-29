Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı modernizasyonu tamamlandı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, modernizasyon çalışmaları tamamlanan ve kısa süre sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Havza Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve 3 bin 99 metrekare alanın üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ile idari bina yapımı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan proje kapsamında gerçekleştirildi.

Bölgede faaliyet gösteren besici ve tacirlerle hayvan pazarında yapılan çalışmaları inceleyen Özdemir, projenin yüzde 70'inin hibe desteğiyle yapıldığına işaret ederek, "Havza Canlı Hayvan Pazarı, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri. Çalışmalarımızda ve projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını korumak, burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern hizmet sunmak. Pazarı, asıl sahipleri olan besici ve tacirlerimizin görüşleri doğrultusunda yapılacak son düzenlemelerin ardından bayramdan sonra hizmete açmayı planlamaktayız." dedi.