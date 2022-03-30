"Bölgemizde E-İmar Sistemine Geçen İlk Belediye Olduk"

Yeşilyurt Belediyesindeki hizmetlerin dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak ilerlediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar," Vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha nitelikli hizmetler verebilmek için İmar İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki dijital imar uygulamasını başlattık. Bölgemizde ilk kez bu uygulamayı hizmetlerine katan bir belediye olduk. Uzun süren teknik alt yapı ve yenileme çalışmalarından sonra Hemşerilerimizin imara dair tüm başvurularını bir tıkla yapabilmelerine imkân sağlamış bulunmaktayız. E-imar başvuru sisteminin sağladığı yeniliklerle vatandaşımız Belediyeye gelmeden imar ile ilgili bütün işlemlerini tamamlayabilecektir. Dijital dönüşümün sağladığı bu olanaklardan dolayı vatandaşlarımız zamandan, dosya ve proje çıktılarından tasarruf ederek istedikleri evraklara elektronik ortamdan ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımız ''eimar.yesilyurt.bel.tr'' web sitesi üzerinden; İmar Durum, Tüm Projeler (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Zemin Etüdü), Asansör Tescil Belgesi, Yapı Ruhsatı, Eksper belgelerine kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Bölgemizde yatırım yapan mimarlarımız ve müteahhitlerimiz başta olmak üzere imarla işi olan emlak ve gayrimenkul danışmanları, emlak komisyoncuları, alım-satım işlemleri yapanlar, inşaat ve oturma ruhsatı ile yapı denetim işleriyle uğraşanlar, e-imar başvuru sistemi sayesinde iş ve işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilecekler. E-imar sistemi ayrıca Belediyemizin fiziki arşiv kapasitesine yer anlamında ciddi avantajlar oluşturacak ve kırtasiye giderlerimizden büyük oranda tasarruf etmemize, dolayısıyla milli servete önemli ölçüde katkı sağlayacaktır." dedi.

Her alanda çalışan, her alanda farkındalık oluşturan bir belediye olarak teknolojik imkânlardan üst seviyede yararlanarak çözüm odaklı belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, "İletişim teknolojilerinin durmaksızın ilerlemesi ve kolaylıklar sağlaması kapsamında hemşerilerimize daha fazla yararlı olabilmek adına Yeşilyurt Belediyesi olarak bu dijital platformda yerimizi aldık. E-imar başvuru sistemi sayesinde hizmetlerimize ulaşımı daha kolay ve daha rahat bir seviyeye çıkarmış oluyoruz. Vatandaşlarımız resmi internet sitemiz üzerinden imarla ilgili iş ve işlemlerini, sorgulamalarını ve ulaşmak istedikleri bilgilere bir tuşla yapabilecekler. Onaylanan projeler başta olmak üzere evraklar ve diğer işlemleri internet dünyasına taşımış olduk. Özellikle mimar ve teknik işlerle uğraşanlar içinde büyük bir kolaylığı sağlamış oluyoruz. Belediyemizde imarla ilgili çalışan teknik personellerimiz içinde ciddi bir rahatlama olacak, mesai saati içerisinde yetişmeyen proje çalışmalarını evinde ya da dışarıda e-devlet şifresi üzerinden kontrol etme fırsatı yakalayacak.Bununla birlikte emlak vergisi, emlak beyanı, sorgulamalar, harçların yatırılması ve ruhsatların alınması gibi işlemlerinde rahat bir ortamda yapılmasının önü açılmış oldu. Bilindiği üzere dijitalleşme dünyada hızla gelişiyor, ilerliyor, insanlar zamanla yarışır oldu. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmakta bizim en temel görevimizdir. E-Belediyecilik hizmetlerimizi genişleterek, çağın gerekliliğine uygun düzenlemeler ve yenilik yaparak bu alanda da farkındalık oluşturan dijital yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek hemşerilerimizin işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojik alt yapımızı daha güçlü ve hızlı bir hale getirmek içinde ne gerekiyorsa yapacağız. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hizmetlerinden yararlanan hemşerilerimiz, gerek internet sitemizdeki e-imar sistemi üzerinden gerekse de imarla ilgili bilgilendirme alanlarından istedikleri bilgiye ulaşabilecekler." şeklinde konuştu.

Bültenler / Güncel