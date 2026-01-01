Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kardan kapanan 342 köy yolu açıldı

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 342 köy yolu ulaşıma açıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Valilik koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 226 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, kırsalda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için ekiplerin gece gündüz görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 198 köy yolundan 48'i ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Kent merkezinde 4, Kozlu'da 7, Alaplı'da 29, Çaycuma'da 28, Devrek'te 41, Ereğli'de 34, Gökçebey'de 7 olmak üzere 150 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışın ardından kapanan 50 köy yolunda tekrar ulaşımın sağlanması için çalışma yapıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin 188 personel ve 75 araçla yürüttüğü mücadele sonucu 37 yol ulaşıma açıldı.

Ekiplerin 13 köy yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 36 grup yolundan 31'i ulaşıma açıldı, 5 grup yolunda çalışmalar sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına karşı şehir genelinde sahada görev yapıyor.

49 araç ve 98 personelle kar küreme ile tuzlama faaliyetlerini eş zamanlı yürüten ekipler, Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerindeki 36 grup yolunun 31'ini ulaşıma açtı.

Kalan 5 grup yolunu açma işlemlerini sürdüren ekipler, özellikle yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için 24 saat esaslı çalışıyor.