Bölgede ilk ve tek olan Iğdır Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Kursları Devam Ediyor

IĞDIR (Bültenler) - Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından koordine edilen kurslara, akademik ve idari personeller ve öğrencilerin yanı sıra Iğdır halkından ve farklı şehirlerden kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor.

Bakanlık tarafından bütün ilk yardım eğitimlerini düzenlemeye yetkilendirilen Merkez, bölgesindeki üniversiteler arasında kurulmuş ilk ve tek İlk Yardım Eğitim Merkezi olma özelliği taşıyor.

"Yediden Yetmişe Herkesin Doğru İlk Yardım Uygulamalarını Öğrenmesini Önemsiyoruz"

İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İşçi, ilk yardım kurslarının önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız zaman boyunca kendimiz ya da çevremizde pek çok hastalık ya da yaralanma durumuyla büyük hasara ve can kaybına neden olan kaza haberleri ile karşılaşıyoruz. Meydana gelen kazalardaki sakatlık ve ölümlerin nedenlerinden biri, hasta veya yaralılara müdahale eden kişilerin ilk yardım uygulamalarını bilmemesi ya da ilk yardımın zamanında, doğru ve tekniğine uygun şekilde uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Maalesef ülkemizde birçok kazada, ilk yardım uygulamaları tam olarak bilinmediği için kurtarılabilir olan insanları da kaybedebiliyoruz. Herhangi bir acil durumda yapılacak basit ilk yardım uygulamalarının yapılması kadar bazı tehlikeli davranışlardan kaçınılması da kişinin hayatını kurtarıcı olmaktadır. İlk yardım konusunda toplumumuzda çok sayıda kulaktan dolma bilgiler ve hurafeler var. Yanlış yapılan ilk yardım uygulamaları ise maalesef kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle yediden yetmişe herkesin tekniğine uygun doğru ilk yardım uygulamalarını öğrenmesini önemsiyoruz." dedi.

"İlk Yardım Eğitim Merkezinde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve Sertifikalı Bütün İlk Yardım Eğitimleri Düzenleniyor"

İlk Yardım eğitimlerinin sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde verilebildiğini anımsatan İşçi, ardından şunları kaydetti;

"Sağlık Bakanlığından bütün ilk yardım eğitimlerini düzenlemeye yetkilendirilerek bölgesindeki üniversiteler arasında kurulmuş ilk ve tek olma özelliğini taşıyan İlk Yardım Eğitim Merkezimizde, Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimleri (İlk Yardımcı Eğitimi), İlk Yardım Eğitici Eğitimi (İlk Yardım Eğitmeni Eğitimi), Otomatik Eksternal Defiblatör (OED) Eğitimi, Afetlerde İlk Yardım Eğitimi, Temel Yaşam Desteği Eğitimi kursları ile İlk Yardım Sertifikaları Güncelleme Eğitimleri düzenlenmektedir.Bütün eğitimlerimiz,akademisyen ilk yardım eğitmenlerimiz tarafından simülasyonlu ilk yardım eğitim salonlarında, teorik ve uygulamalı öğretim tekniğiyle yapılmaktadır. Verdiğimiz eğitimler ile birlikte kursiyerlerimize kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması veya durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek için olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamanın nasıl yapılacağı öğretmekteyiz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım sertifikaları almaya hak kazanıyorlar."

"Sağlık Alanındaki Mezunlara Ek İş Yapma İmkânı ve İstihdama Katkı Sağlıyor"

Dr. Öğr. Üyesi İşçi, Merkez bünyesinde düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifika Programına (İlkyardım Eğitmeni Eğitimi) katılan sağlık alanı mezunlarının, özel veya kamudaki ilk yardım eğitim merkezlerinde ve sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışabildiğini belirtti.

İşçi ardından şu ifadelere yer verdi;

"Kursiyerlerimiz ayırca Sağlık İl Müdürlüklerinde ilk yardım sınav gözetmeni olabilir ve mesul müdür olarak kendine ait ilk yardım eğitim merkezi açabilir. Bu nedenle sağlık alanından mezun olanlara ilk yardım eğitmeni olarak ek iş yapmasına olanak sağlarken kendi işini kurabilmeleri de mümkün olabilmektedir. Günümüzde birçok sektörün işe başvuru ilanlarında ilk yardım eğitimi almış olmak şartı arandığından, sertifikalı ilk yardım eğitimler ile ayrıca istihdama da katkı sunuyoruz."

"Herkes Doğru İlk Yardım Yapmayı Öğrenebilir"

İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İşçi, sözlerine şu ifadelerle son verdi;

"İnsan hayatını kurtarmayı değerli gören herkes, düzenlediğimiz ilk yardım eğitimlerine katılarak 'doğru ilk yardım yapmayı' çok pratik ve kolay bir şekilde öğrenebilir. Unutmayınız ki: İlk Yardım Hayat Kurtarır. İlk Yardım Eğitim Merkezinin faaliyetlerinde başlamasından bugüne kadar her türlü desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve emeği geçen eğitmen ekibime teşekkür ediyorum."

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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