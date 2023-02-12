Bölge beşik gibi sallanıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan iki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan iki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Malatya'da saat 19.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde de saat 21.33'te 4.6 büyüklüğünde artçı şok yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge günlerdir devam eden artçı şoklarla beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum ( Afad ) Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.33'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Zeminden 8.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, halen enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipleri endişelendirdi. Şiddetli bir şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem sırasında canlı yayın yapan basın ve medya mensupları o an yaşadıkları endişeyi izleyicileriyle paylaştı.

Öte yandan AFAD sitesinde yer alan bilgilere göre sadece bugün saat 18.00'den 22.00'ye kadar bölgede 64 deprem ve artçı şok meydana geldi.