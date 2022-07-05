Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Güncel
 - Güncelleme:

Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu Kayseri'de bilgisayar alışkanlığını kitap okuyarak yenen 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Giriş Sınavı'nda bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

KAYSERİ - Kayseri'de bilgisayar alışkanlığını kitap okuyarak yenen 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Giriş Sınavı'nda bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Harun Harman, 7'inci sınıfta öğretmenlerinin yaptığı motivasyon konuşması ile LGS'ye çalışması gerektiğini anladı. Öncesinde sürekli bilgisayar ve telefon ile zaman geçiren Harman, alışkanlıklarını kenara bırakarak kitap okumaya başladı. 1 buçuk sene gibi kısa bir zamanda sınava hazırlanan Harun Harman, LGS'de bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye şampiyonları arasına girdi.

Başarı hikayesini anlatan Harman, "İlk başlarda hafif şekilde soru çözmeyle başladım. 80-100 arasında soru çözüyordum. En başta çok soru çözersem sıkılabilirdim. Daha sonra her ay soru çözmeyi git gide artırdım ve son aylara doğru 200 üstü soru çözmeye başladım. Soru çözmenin yanında bana yardımcı olan şeylerde kitap okumaktı. Çünkü kitap okumak okuduğunu anlamada çok faydalı bir şey. Bu sadece paragraf için geçerli değil, matematik ve fen dersinde de çok işime yaradı. Mesele farklı bir kişi o paragrafı 5-6 kez okuyorsa kitap okuyan kişi bir okuyuşta anlayabiliyor. Bu da çok iyi vakit kazandırıyor. Ben 7'inci sınıfta baya bilgisayar oynuyordum. Online eğitimden dolayı bilgisayara baya alışmıştım. Sonrasında yüz yüze eğitim başlayınca ilk denememizi yaptılar. O zaman baya sonuç elde ettim. O sıra hocalar motivasyon konuşması yaptılar. İşin ciddiyetini anladım. Sonrasında bilgisayarı ve telefonu kaldırdım. 'Bilgisayarsız nasıl yapacağım' diye düşünürken kitaplarla tanıştım ve o günden itibaren kitap okumaya başladım. Bu şekilde bilgisayarın bıraktığı o boşluğu kapattım. Benim için çok yararlı oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Harun Harman, "LGS'yi çok abartmayın. Ben 7'inci sınıfta LGS'yi çok zor bir sınav olarak görüyordum ama çok korkuyordum. Emin olun girdiğiniz denemelerden çok daha kolay olacak. O yüzden abartarak çok stres yapmayın" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Bilgisayar Türkiye LGS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title