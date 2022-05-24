Kırıkkaleli boksörler, madalyaya doymuyor - Haberler

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Bir sporcu fabrikası gibi çalışan Kırıkkale Belediyesi; futbol, basketbol, tenis ve daha pek çok dalda desteklediği yetenekli sporcularla katıldıkları turnuvalarda ödüller kazanmaya devam ediyor. Son olarakta Kırıkkale Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan boks takımı, Ankara'da iller arası düzenlenen boks turnuvasına damgasını vurdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları içerisinde Ankara'da düzenlenen ve 15 ilden sporcu ile Ankara klüplerinin katıldığı, Boks Turnuvası'ndan madalyalarla döndü. Kulüp bünyesinde mücadele eden 16 sporcu ile katılım sağlanan turnuvada, kulübün 5 sporcusu 1'inci, 7 sporcusu 2'inci, bir sporcusu da 3'üncü olarak büyük başarı gösterdi.

Başkan Saygılı; "Göğsümüz Kabardı "

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı katıldıkları turnuvadan elde ettikleri başarılarından dolayı Kırıkkaleli boksörleri ve teknik adamları tebrik ederek "2022 yılında katıldıkları tüm turnuvalarda madalyaları toplayan Kırıkkaleli gençlerimiz göğsümüzü kabarttı" dedi. Başarılı ve meraklı oldukları spor dallarına çocukları yönlendirmeleri için ailelere çağrı yapan Başkan Saygılı; "Kırıkkale Belediyesi olarak, sporcularımıza her anlamda destek vermeye, onların çok daha iyi yerlere gelebilmeleri için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizleri, ailelerini ve antrenörlerini gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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