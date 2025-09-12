Boksör Yavuz Özden'e Camide Şiddet İddianamesi Hazırlandı

ZEYTİNBURNU'nda camide çalışan temizlik görevlisini döverek çenesini kıran ve kısmi yüz felcine yol açan sanık Yavuz Özden hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, boksörün 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

Olay 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi. Namazını kıldıktan sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden'in saldırısına uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı. Kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından Özden camiden ayrılırken, çenesinin kırıldığını farkeden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

Amaç'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yavuz Özden'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Tarafların ifadelerine yer verilen iddianamede, Dünya şampiyonu boksör Yavuz Özden'in 'Kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Özden'in 16 Aralık'ta Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.