Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesine tatil için gelen boksçu Emrullah Bozkurt, yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
