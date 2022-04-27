BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KAYSERİ'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. (31), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı iş yerlerindeki 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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