Üye Girişi
Haberler

Boko Haram Üyeleri Nijerya'da Yargıcı Kaçırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyeleri, Yüksek Mahkeme yargıcını kaçırdı. Saldırıda yargıçın yanı sıra eşi ve 2 kişi daha kaçırıldı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyeleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Yüksek Mahkeme yargıcını kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler, Borno eyaletine bağlı Buratai-Buni Gari kara yolunda eyaletteki Yüksek Mahkemede görev yapan yargıç Haruna Mshelia'nın aracına saldırı düzenledi.

Boko Haram üyesi teröristler, saldırıda yargıç Mshelia ile eşinin yanı sıra araçta bulunan 2 kişiyi kaçırdı.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, saldırıyı doğruyalarak, kaçırılanları bulmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Boko Haram Nijerya Nijer Borno Dünya Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title