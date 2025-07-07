Boko Haram Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Borno Eyalet Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram üyelerinin, eyaletin başkenti Maiduguri'nin 272 kilometre uzaklığındaki Malam Fatori bölgesinde saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.