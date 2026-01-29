Haberler

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 8 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Damasak bölgesinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 asker, aralarında bir komutanın da bulunduğu, hayatını kaybetti. 13 asker ise kaçırıldı. Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da ve çevresindeki bölgelerde terör eylemleri gerçekleştiriyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Damasak bölgesinde askerlere saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında bir komutanın da bulunduğu 8 asker öldü, 13 asker kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
