Boko Haram Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Bu olay, örgütün 2009'dan bu yana devam eden terör eylemlerinin bir parçası olarak kaydedildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
