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Boko Haram'ın saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

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Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi. Bölgedeki örgüt üyeleri, gıda temin edebilmek için sık sık köylere saldırı düzenliyor.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Tourou kasabasında Boko Haram üyeleri, sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, 3 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgedeki birçok evi yağmalayan Boko Haram üyeleri, 2 motosiklet ve el koydukları gıda maddeleriyle kaçtı.

Bölgedeki örgüt üyeleri, gıda temin edebilmek için sık sık köylere saldırı düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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