Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha çocuğuyla kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha çocuğuyla kurtarıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha çocuğuyla kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Borno eyaletine bağlı Lagara bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından Maltha Hauwa 3 yaşındaki çocuğuyla kurtarıldı.

Hauwa'nın 8 aylık hamile olduğu öğrenilirken, 3 yaşındaki çocuğuyla tedavi altına alındı.

Teröristlerin sığınaklarının imha edildiği operasyonda, 19 Boko Haram örgütü üyesi yakalandı.

2014'te Chibok kentindeki yatılı okulda 276 kız öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.