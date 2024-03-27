Boko Haram'ın 2 elebaşı teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu.

Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Abdullahi, operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.